一百多年前，一艘載著數百名男女老少的帆船在風浪中觸礁沉沒，船上人員全數罹難，野柳保安宮開漳聖王顯靈指示村民划船在港外紮營駐守，因而守護野柳當地的清淨與平安；同時透過乩童告訴村民欲下港巡視，村民們便依照旨意，在元宵節期間由身強力壯的男信徒抬神轎衝入海中，此即為淨港儀式之由來。

新北市政府今年以水裡來、火裡去的精神做為發想，發揚國內唯一神明淨港之宗教民俗活動。透過活動行銷，打響國內外知名度，並於本(2)月8日，在萬里區野柳里保安宮前舉辦「2020新北市宗教文化節－野柳神明淨港文化祭」活動。

金山分局利用本次活動舉辦機會，前往設立攤位並成立機動派出所，向現場的民眾宣導「反毒品-安居專案、反詐騙」等預防犯罪觀念。並由分局同仁及警察志工組成「預防犯罪宣導團」，逐一向往來的民眾宣導，並分送預防犯罪宣導品，以提高民眾對於「反毒品-安居專案、反詐騙」等觀念之警覺心。

金山警分局長陳永昌表示，本分局非常樂意到各大型活動上進行宣導「反詐騙、反毒品-安居專案」等犯罪預防常識。藉以走入社區走近民眾，教導民眾正確的犯罪預防常識，同時也表達本分局在打擊毒品犯罪之決心。

(中時 )