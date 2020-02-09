武漢肺炎疫情在全球持續蔓延，大陸境內確診人數破3萬6000例，死亡人數更達804例，超過當年的SARS。由於有眼尖網友發現，黃曉明近日發布的影片都在同個房間，懷疑他也被隔離，對此黃曉明坦承，自己在酒店隔離了一個禮拜左右了，他表示，等隔離結束後，第一件事情就是要回家陪陪家人。

網友發現，黃曉明拍攝的「武漢加油」以及運動健身等影片，場景似乎都在同一個房間內，且周邊還擺滿了零食、水等食物，一看就是為了長期待在室內所準備的。

到了7日，黃曉明才在微博坦承，自己的確被隔離在劇組的酒店裡，原本劇組想趕在過年期間多拍幾場戲，結果遇上肺炎疫情，而隔離的期間就靠運動、背劇本來打發時間。

黃曉明感性發文寫道，「我希望疫情能夠很快很快得到控制，希望一切都能夠變得好起來，所以我們盡量還是不要出門，疫情好起來了，一切都恢復常態。保護好自己也是保護他人，保護家人。疫情過後，等拍戲結束了，我要回家陪陪家人。」

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(中時電子報)