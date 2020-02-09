警方現場協調，罷韓連署攤位移至廟內，但卻讓廟方接連接到抗議電話。（台灣基進提供／袁庭堯高雄傳真）

罷韓提案法定領銜人陳冠榮表示，連署截至8日晚間為止已突破20萬份大關。（袁庭堯攝）

韓粉群組近日頻傳「干擾罷韓連署教戰守則」，利用打電話報警、錄影等方式逼退臨時連署攤位。但罷韓團體9日強調不受影響，宣布連署已突破20萬大關。警方強調，只要不影響公共交通及安全，罷韓連署為法定核准之合法行動，呼籲民眾保持理性並尊重。

罷韓提案法定領銜人陳冠榮表示，連署截至8日晚間為止已突破20萬份大關，預計下周、11至13日間就能達標（22萬5千份），為確保格式不被刁難、剔除，希望份數能持續累積至30萬份。

8日晚間6點，台灣基進高雄黨部在意誠堂關帝廟前擺攤尋求連署，8點半時遭韓粉檢舉影響交通，在警方關切之下移至廟口牌樓下方繼續擺攤。半小時後，廟方表示不斷接到抗議電話，為不讓廟方為難，志工也主動撤離。

台灣基進新聞部副主任張博洋表示，韓粉最近開始「盯哨」，透過群組廣傳的教戰守則，到各個連署點以三字經叫罵、按喇叭等方式驚嚇志工，還不斷打電話要求警方取締擺攤影響交通。

張博洋強調，高市目前已有200多個固定連署點，前往市場、廟宇等地擺攤都是臨時規劃的行程，日前也推出「連署站許願池計畫」，網友只要留言可提供、或想要台灣基進去擺攤的地點，都會儘可能完成願望。張博洋也呼籲韓國瑜應主動約束韓粉不理性行為，避免為台灣民主帶來不好的示範。

高市警局表示，罷韓連署受「公職人員選舉罷免法」及「集會遊行法」保障，連署期可至3月28日止。經洽詢高雄市選委會，連署站之設置目的為廣徵連署書，此為選罷法所保障之合法行為，警方執法僅需注意其設置是否有交通及公共安全的疑慮。

(中時 )