停靠在日本橫濱港的「鑽石公主號」郵輪傳出又有約100人身體不適或發燒，目前累計有64例武漢肺炎確診病例，船上共有3600多人，5日起停在日本橫濱港外海隔離14天。有台灣乘客表示，前15天都很快樂，沒想到會變成度日如年，心理壓力很大、很痛苦，還有台籍服務員透露，已經決定月底離職。

鑽石公主號的乘客與船務員從5日起隔離14天，最快19日才可能離開這艘郵輪。鑽石公主號上約有20名台籍乘客，以及2名台灣籍工作人員，一名台籍男性乘客接受《中央社》電話採訪時指出，這趟海上旅遊前15天每天都很快樂，不料現在變得度日如年，想到還有12天要留在船上，心理壓力很大、很痛苦。他說現在船上送餐點時間不定，加上船艙內空調溫度調得很高、空氣很乾燥，過得很不舒服；一名台灣籍男性服務員也透露，不想繼續忍受這種生活，已經決定2月底離職。

另一名台灣乘客在群組中寫道：「我們的艙房已幾天沒整理了，地毯非常髒，非常容易引起粉塵飛揚，就有機會包覆在武漢肺炎病毒進入空調，循環到各艙房，造成交叉感染病例不斷出現，剛才廣播也有說又送出檢體，不知是否就是這原因引起的」。

根據日本媒體報導，美國政府想把鑽石公主號上的428名美國人，經由駐日美軍基地再載回美國，台灣籍乘客得知美國政府設法要從船上撤僑後，湧現一絲希望，很想隨著美國乘客一起撤離。報導指出，船公司送的報紙及說明單已增設了中文關懷專線，並派出專業團隊協助解決一切精神壓力和困難。

(中時電子報)