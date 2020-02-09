2019新型冠狀病毒疫情擴大，衛福部疫情指揮中心宣布南部有女性患者確診，引起南部民眾擔心，台南市北區主祀醫神保生大帝的興濟宮決定10日發起祈福法會，開啟宗教對抗疫情的第一槍。

2019新型冠狀病毒疫情在台灣確診案例逐日攀升，引起社會群眾心理擔憂，宗教界開始發起護國禳瘟法會，興濟宮主祀醫神保生大帝，率先決定10日舉辦祈福儀式，期望藉由宗教力量安定民心，並希望疫情不致擴大。

興濟宮表示，廟內供俸保生大帝，民間稱為醫神，台灣庚子年開始，2019新型冠狀病毒疫情繼續擴大，台灣社會籠罩在疫情肆虐的氣氛中，身為宗教一份子，有必要跳出來安撫民心，克盡宗教責任。

興濟宮有多位董事具備道長資格，董事長吳漢清將在10日祈福儀式上，著全套道長服裝上陣祈安，向保生大帝上香稟報疫情造成全民不安。面對世紀病毒，廟方邀請全台具代表性的多家媽祖宮廟響應坐鎮，集眾神威為社會祈福消災。

興濟宮抗疫祈福法會時間為18日至20日共3天，成為台南最先為2019新型冠狀病毒疫情舉辦法會的廟宇，顯示疫情已對社會民眾產生心理層面的衝擊。

(中時 )