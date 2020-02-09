竇智孔與小鬼因《綜藝玩很大》錄影而結為好友，日前他們結伴到日本長野縣滑雪8天， 由於武漢疫情全球蔓延，竇智孔特地帶上老婆幃幃準備的「消毒噴」與20個口罩，以防不時之需，他透露：「我跟小鬼從上飛機開始，口罩都沒拿下來過，甚至連飛機餐都沒吃。」竇智孔說，若到人多壅擠的密閉餐廳，只要吃完飯後，我們倆立即幫對方互噴，全身消毒。

竇智孔笑稱這次是「單身漢之旅」，與小鬼幾乎吃喝拉撒睡都在一起，原先他以為當歌手的被照顧習慣，餐餐都要吃高檔餐廳，意外的是，兩人肚子餓時就近吃便利商店熟食當晚餐，旅行大多自駕遊，一切都是竇智孔從頭安排到尾，「只有在出發前夕，發現忘了辦國際駕照，連夜爬了網路上所有的文章，查詢到可在日本當地辦相關證件。」竇智孔說，原本預計下午5點就抵達民宿，當因辦國際駕照，到了民宿已是晚上10點，小鬼對他說，「跟我出來好像在出實境旅遊節目，很好玩。」反差的是，他們倆有一天在東京，反而小鬼成為導遊，帶著竇智孔認識當地的潮流文化，對小鬼說：「進城市我很依賴你！」

竇智孔約小鬼明年再一起「坦誠相見」。（圖／竇智孔提供）

竇智孔與小鬼在澡堂坦誠相見聊「寂寞」，認為人是需要獨處和寂寞相處，竇智孔說，寂寞對他而言不是反義詞，而是正向詞，「因為寂寞讓人成長。」他也感謝老婆幃幃給予他可以進行「單身漢旅行」的空間，讓他充飽了電，全力以赴地回到家庭與工作上。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)