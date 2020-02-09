武漢肺炎疫情讓香港防疫如臨大敵，港府表示不會實施封關，因此繼醫護人員隻後，目前有港龍航空、港鐵等工會也都開始籌備罷工。多個工會昨晚宣布，將成立「防疫抗爭基金」，協助因參與罷工而被解僱、停職、降職的工會會員，提供的項目包含金錢及法律支援。

香港職業工會聯盟主席吳敏兒在記者會中表示，罷工後員工要面對資方施壓以及罷工結束後的秋後算帳，防疫抗爭基金不僅能支援醫管局員工陣線成員，要是未來有更多工會發起罷工響應，該基金也會協助。例如港龍航空工會日前已投票通過罷工決議，9日會擬定策略；另外港鐵僱員工會8日亦考慮發起罷工；客運業工會也將召開大會討論如何串連運輸業員工發起行動。

吳敏兒批評，今次疫情蔓延是因為政府的不作為，只要政府禁止疫區人士來港，就不會有馬拉松式的抗爭罷工行動。

吳敏兒也表示基金的銀行帳戶，是以職工盟名義開啟，職工盟是勞工團體，銀行對此已有查證，會支援工會會員，以免被質疑資金流向。

(中時 )