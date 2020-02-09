疫情指揮中心下午2時例行記者會。(中時電子報臉書直播)

寶瓶星號郵輪人船採檢陰性，讓台灣疫情略鬆一口氣。不過，武漢肺炎確診及死亡病例依然驚人，日本鑽石公主號今又爆出有數十人送檢，百人不適的消息，台灣疫情是否會受波及，以及我方如何以線上方式參與WHO論壇，中央流行疫情指揮中心將在14:00記者會說明詳情。

(中時電子報)