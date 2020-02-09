直播》鑽石公主號再爆數十人送檢 指揮中心14：00說明 13:452020/02/09 中時電子報 尉遲佩玉 、 徐秀娥 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中央流行疫情指揮中心將在14:00記者會說明最新疫情。(資料照片 鄭郁蓁攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 疫情指揮中心下午2時例行記者會。(中時電子報臉書直播) 寶瓶星號郵輪人船採檢陰性，讓台灣疫情略鬆一口氣。不過，武漢肺炎確診及死亡病例依然驚人，日本鑽石公主號今又爆出有數十人送檢，百人不適的消息，台灣疫情是否會受波及，以及我方如何以線上方式參與WHO論壇，中央流行疫情指揮中心將在14:00記者會說明詳情。 (中時電子報) #台灣 #疫情 #武漢肺炎 #武漢 也許您會感興趣 推薦閱讀 暫時關閉湖北14間分店 快樂蜂：仍續拓中國市場 04:102020/02/05 全球財經 連江建議暫停馬祖小三通 改循郵輪暫停模式 17:282020/02/05 生活 傳播速度快 武漢肺炎恐全球大流行 20:002020/02/05 生活 陳時中沮喪落淚 醫師分析原因：衝擊很大 20:412020/02/05 生活 2020武漢風暴》全球疫情不斷更新／大陸地區累計死亡破800人 超越全球SARS人數 00:242020/02/06 生活 寶瓶星1709人明靠港 陳時中：盡量讓他們回來 16:012020/02/06 生活 國際郵輪禁靠岸 3月31日前取消112艘次 17:292020/02/06 生活 家人從陸返台 他發燒3天竟嗆：就說別講 09:212020/02/07 日常 陸疑包機確診造假 陳時中：很好笑 04:102020/02/08 政治要聞 怎樣才能進WHO 04:102020/02/09 時論廣場 生活熱門新聞 好市多連這物品都被掃貨 網友：真的無言了 - 生活 去全聯看到這一幕 網嘆：台灣人真的失智了 - 生活 艙房多天沒整理！公主號台客爆內幕 - 生活 好市多情人節商品秒殺！網驚：好巨 - 生活 12生肖本周運勢 他愛情事業夯爆 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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