受武漢肺炎疫情影響，近年轉做婚宴為主的台中老字號海產餐廳「台中擔仔麵」因退訂嚴重，經勞資協商決定從二月中開始，每名員工放二至三天無薪假，業者表示，許多原先預訂的春酒都被退訂，金額達300萬元，放無薪假是不得已的做法，但因為每人只有二到三天，員工也都大能體諒。

台中擔仔麵負責人周文道指出，武漢肺炎疫情不知會延續到何時？餐廳從春節過後原本有很多春酒、宴會的訂桌，陸續收到通知將退訂，金額達300萬元，放無薪假也是不得不的決定，希望將營業衝擊降到最低。

他也表示，該餐廳除海產餐廳，還有婚宴會館員工數達70人，經過協商，讓大家每個月多放二到三天無薪假，多休息，因為天數不多，大家也能體諒；他強調SARS期間也曾放過無薪假，當時一個月後就恢復正常，這次也會視狀況調整，受此影響他也坦承過去全年無休的台中擔仔麵，也可能在此期間營業時間略做調整。

(中時 )