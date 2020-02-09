由綠營側翼組織「WECARE」、「台灣基進」等團體發起的罷韓行動，現正進行的第二階段聯署，截至昨晚統計，已經突破20萬份大關，罷韓提案領銜人陳冠榮表示，會繼續往30萬到50萬份目標邁進，對於反對罷韓的韓粉們，則訴行動，開始間接干擾罷免，並提出四大原因回應。

罷韓提案法定領銜人陳冠榮表示，連署截至8日晚間為止已突破20萬份大關，預計下週、11至13日間就能達標（22萬5千份），為確保格式不被刁難、剔除，希望份數能持續累積至30萬份。台灣基進新聞部副主任張博洋表示，韓粉最近開始「盯哨」，透過群組廣傳的教戰守則，到各個連署點大聲喧嘩批評、並以按喇叭等方式影響聯署市民和志工，更不斷打電話要求警方取締擺攤影響交通。

張博洋也呼籲韓國瑜應主動約束韓粉不理性行為，「避免為台灣民主帶來不好的示範」。

對於「反罷免」行為，韓粉在「韓國瑜市長後援會」臉書社團直言不諱表示，現在開始要加大反罷力道，「要檢舉罷韓活動，只要看到影響社會秩序、或影響治安，就要馬上打電話報警，警察多數都很快會來開單」。

韓粉也提出四大理由解澄清干擾行動的正當性，第一，韓國瑜為市民賣命拚市政，對於罷韓僅因他去選總統就要罷免他的理由，表示不能接受。第二、現正值大陸肺炎疫情增溫，因為病毒有潛伏期，聯署有聚集人潮的狀況，這對高雄人是不好的，很可能產生健康上的隱患，第三，夜市攤販辛苦生活擺攤被警察開罰，罷韓聯署也隨地擺攤，違法同理也應該受罰，不可輕易姑息。第四，若罷韓仍持續發口罩等防疫物資，則應檢舉是否「囤積醫療用品」。

韓粉在臉書社團PO文。(圖/翻攝自 韓國瑜市長後援會 臉書社團)

依《傳染病防治法》第61條規定：中央流行疫情指揮中心成立期間，對主管機關已開始徵用之防疫物資，有囤積居奇或哄抬物價之行為且情節重大者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金。

高市警局則對此回應表示，罷韓連署受《公職人員選舉罷免法》及《集會遊行法》保障，連署期可至3月28日止。經洽詢高雄市選委會，連署站之設置目的為廣徵連署書，此為選罷法所保障之合法行為，警方執法僅需注意其設置是否有交通及公共安全的疑慮。

(中時電子報)