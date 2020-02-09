總統蔡英文專機去年爆發「國安私菸」案，各界嘩然；當時擔任韓國瑜國政顧問團成員的前外交官介文汲在臉書PO文指交通部長林佳龍是「合理嫌犯之一」，並質疑林派政務次長進駐華航「到底是要湮滅證據還是蒐尋可切割蔡及民進黨的機會？」林佳龍向介文汲提告求償100萬元並登報道歉，台北地院認為此事為可受公評之事，介PO文內容屬合理評論，判決林敗訴，介免賠。可上訴。

去年7月，總統府出訪專機爆發國安特勤夾帶近萬條私菸，震驚政壇，去年8月北檢依貪汙等罪嫌起訴國安局少校吳宗憲等13人，全案仍在北院審理中。

去年7月25日，介文汲在臉書上PO文「林佳龍氣急敗壞的跳進來攪局有點好笑，他有沒有搞清楚，理論上他自己也是這件走私案的合理嫌犯之一」、「林佳龍派他的政次王國才進駐華航，到底是要湮滅證據還是蒐尋可切割蔡及民進黨的機會？」，引起林佳龍不滿，向法院提起自訴，案件仍在審理中，另向介求償100萬元並要求在中國時報等4大報登報道歉。

法官認為，介指林在檢調機關進行偵查期間，依其交通部長行政權責指派政務官王國材進入華航調查之行為，解讀成「湮滅證據」，對林表示質疑，屬於意見表達之評論，而非事實陳述，並參考當時的媒體報導內容，認為介的質疑式評論內容，並非不合邏輯，屬合理評論範疇。

法官認為，林擔任交通部長，與其職務相關言行，自屬可受公評之事，介對重大事件進行合理評論，為言論自由，受憲法保障，判決林敗訴。

(中時 )