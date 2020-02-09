黃姓通緝犯遇到警察掉頭加速逃逸露出馬腳，遭八德警方查獲。（翻攝照片／蔡依珍桃園傳真）

黃姓通緝犯遇到警察掉頭加速逃逸露出馬腳，遭八德警方查獲。（翻攝照片／蔡依珍桃園傳真）

遇警神色慌張 通緝犯露馬腳遭逮

30歲黃姓通緝犯，自知因詐欺案被通緝，為躲避查緝，從苗栗跑到桃園，靠打零工維生，孰料騎機車遇到警察掉頭加速逃逸露出馬腳，遭八德警方查獲，訊後解送歸案。

八德分局高明派出所所巡佐朱晉德、警員呂理銘，巡邏行經八德區中華路、永豐路口時，見一名騎乘機車的男子神色慌張、行跡可疑，上前盤查，男子一度閃躲，幾度周旋才供出自己基本資料。

警方以M-POLICE警用小電腦一查，發現30歲的黃男去年底因詐欺案遭苗栗地檢署發佈通緝，當場逮捕，黃男自知難逃法網，只得乖乖就範束手就擒，向警方坦承，知道自己因詐欺案遭通緝，想過完農曆年節假期、多做些工作賺點錢再去報到，沒想到一過完年騎乘機車外出時就遇警方盤查。

警方將黃男帶返所依法偵辦，訊後將黃男解送地檢歸案。 八德警分局表示，巡邏員警會針對可疑人車實施盤查，發現可疑會詳加查核其身分，不但能有效嚇止不肖分子犯罪，也能淨化社會治安。

(中時 )