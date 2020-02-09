因應武漢肺炎疫情擴大，新加坡昨（8）日將「疾病爆發應對系統」等級從黃色升級為橘色，引發民眾到超市大掃貨，新加坡總理李顯龍隨後特地出面安撫大眾，指出目前物資都充足，呼籲民眾不要搶購民生用品，以平常心應戰疫情。

新加坡8日將武漢肺炎疫情警示級別從黃色調升至橘色，引爆民眾物資 搶購潮，新加坡總理李顯龍特地拍影片安撫民心，指出物資充足、不用搶。

綜合新加坡《聯合早報》、中央社報導，新加坡昨日將「疾病爆發應對系統」（DORSCON）等級從黃色調升至橘色警示，僅比最高紅色級別低一級，橘色警示代表目前疫情嚴重、疾病容易傳播，不過在星國當地疫情已受到控制，尚未廣泛傳播。

儘管如此，警示調升消息曝光，仍造成新加坡民眾恐慌，超市出現物資搶購潮，多間超市的泡麵、衛生紙、白米等貨架被一掃而空。

針對民眾的物資搶購潮，新加坡總理李顯龍昨日特地拍攝影片安撫民心，他表示，新加坡目前生活用品充足，包括柴米油鹽、衛生紙、泡麵、罐裝食品等庫存都相當足夠，呼籲民眾勿驚慌，不要到超市搶購或囤積食物、日常必需品，他說如果民眾都到超市搶購，肯定無法滿足所有人的需求。

李顯龍也強調，橘色警示代表民眾要每天量2次體溫、大型活動暫時取消，但是政府並未規定民眾留在家裡、不能出門，民眾仍可維持正常生活，只是防範措施會多一些。

他也坦承，武漢肺炎疫情會不斷演變，如果確診人數持續攀升，所有可疑病例都住院、接受隔離，醫院將無法應付，假使新型冠狀病毒的死亡率仍維持和流感一樣低，政府屆時將鼓勵只出現輕微症狀的患者看家庭醫生、在家休養，只有年長者、孩童及發生其他併發症的患者需要住院。

他說政府也會採取適當應變措施，例如關閉某所學校、工作場所，但是此舉是為了保障大眾健康，政府盡全力的同時，也希望民眾配合，維持個人衛生，包括勤洗手、避免觸摸眼睛、鼻子等，沒有生病的人也請繼續過正常生活。他說期望生活能早日恢復正常，但就目前來看，還需要一段時間，新加坡必須做好心理準備，隨時因應新的情況。

李顯龍指出，目前最大的考驗並非病毒，而是如何維護新加坡的社會凝聚力，大眾應該做好心理準備，共同對抗武漢肺炎，他特別強調驚慌失措無濟於事，只要大眾團結一致、處變不驚，他有信心在控制疫情方面取得成功。

(中時電子報)