武漢肺炎疫情蔓延全球，口罩供不應求，因此自6日起口罩實名制上路，而中央也從一月中宣導民眾戴口罩勤洗手，改為呼籲不必每個人都戴口罩！前太陽花成員「妖西」劉敬文談及對此政策的感想，並直呼蠻邪惡的。

民進黨立委林楚茵日前指出，近日有不少人在網路社群發起「我OK你先領」的活動，她呼籲口罩優先留給有醫療需求、或第一線的醫護人員。她日前也點名台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜、前總統馬英九等人，不要隨時戴著口罩接受媒體訪問，又到處趴趴走。此外，衛福部疾管署日前也發布最新影片，呼籲搭公車、搭捷運的通勤族「根本不用戴口罩」。

前太陽花成員「妖西」劉敬文則在臉書表示，一個讓他在領口罩的時候，還要有「好像搶了醫療人員的口罩一樣的感覺」的政策，還蠻邪惡的。

網友則表示「執政黨已把它操作成不拿是榮耀、拿了很罪惡」、「道德綁架」、「而且還是個去藥局都買不到的騙人策略」。不過也有網友提及，「醫療人員等第一線人員好像是優先配置，其他才用實名制領取的」。

(中時電子報)