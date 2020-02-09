紐約洋基還沒脫離傷病詛咒，先發左投派克斯頓(James Paxton)上周因接受背部手術，必須休養3至4個月，預計6月初歸陣，好消息是他的傷勢可以完全復原。派克斯頓是洋基去年表現最穩定的先發投手(自責分率3.82最佳)，15勝6敗僅次於哲曼(Domingo German)的18勝4敗。

哲曼因家暴案件被禁賽81場(扣掉去年18場還剩63場)，也是要到6月才能回來，洋基開季因此少掉兩名先發輪值。還好洋基季外請來自由市場第一號投手寇爾(Gerrit Cole)，加上去年季末傷癒的前王牌塞弗瑞諾(Luis Severino)，開季仍能填滿5位先發。

1.寇爾, 自責分率2.50

2.田中將大, 自責分率4.45

3.塞弗瑞諾

4.蒙哥馬利(Jordan Montgomery)

5.傑哈普(J.A. Happ), 自責分率4.91

左投傑哈普去年表現很差，但總比沒有好，他的工作就是代班到派克斯頓回來。左投蒙哥馬利因為韌帶置換手術而消失了一整季，他2017年先發29場總計9勝7敗、自責分率3.88，擔任4號先發足夠了。

田中將大去年一團糟，本季是他合約最後一季，相信他會拚命繳出好表現。結論是洋基雖然短少兩名先發，實際上輪值沒有令人不安的因素，重點是千萬別再有人受傷了。

(中時電子報)