左起內政部長徐國勇、芎林鄉長黃正彪、縣長楊文科今天共同為芎林鄉公所新辦公廳舍興建工程動土，並祝開工大吉。（陳育賢攝）

使用近半世紀的新竹縣芎林鄉公所辦公廳舍，因過去有坐落於街道較小的老街，加上建物老舊、空間不足、影響服務品質等問題，9日在內政部長徐國勇、縣長楊文科、鄉長黃正彪等共同主持動土儀式下，於文德三街興建新辦公廳舍，預計2021年完工。

鄉長黃正彪表示，原鄉公所位在文昌街，道路僅4米寬且是狹長分布的單行道，腹地侷促，不但周邊環境發展受限，民眾洽公停車不便，影響公所服務品質。

此次特別於芎林上德段區段徵收計畫中規畫適合的機關用地一興建新辦公廳舍，希望使芎林鄉公所能以更完善、友善的形式服務鄉民。

楊文科表示，此次工程經費獲內政部營建署前瞻計畫補助7200萬，縣府補助7600萬元，公所自籌1800萬元，總計畫經費為1.66億元，另，在土地有償撥用上，讓鄉公所分16年攤還，可說是半買半送。

徐國勇另提到，鄉公所順利完工後可帶動整個地區發展，其他各項建設也將陸續展開，從鄉公所、縣府到中央，對新竹縣的建設，絕對會全力以赴，要讓竹縣成為台灣最好的地方，尤其加上科學園區的擴大，將會帶動新竹的發展。

芎林鄉公所新行政大樓基地面積3490.21平方米，建築面積約1203.74平方米，為地上4層、地下1層大樓，工期450天，預定於2021年完工。

(中時 )