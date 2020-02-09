寶島羽球一姐戴資穎不愧是2020印度超級羽球聯賽（PBL）身價最高的女子名將，聯賽開打至今替所屬的班加羅爾暴龍隊拿到7場女單勝利，助隊挺進到台北時間今天晚上9點半開打的冠軍賽，而小戴也入境隨俗地穿上印度傳統服裝，亮麗造型獲得球迷好評。

暴龍隊在昨晚開打的準決賽迎戰浦那7王牌，前三點1場男雙和2場男單打完，暴龍隊在總比分1比3落後，第4點女單戴資穎上場救火，以15比12、15比12擊退7王牌隊的印度女將達絲（Rituparna Das），由於小戴是暴龍隊的「勝利點」，贏球可為球隊搶下2分，因此暴龍隊在她贏球後3比3追平，最後再由馬來西亞陳炳順/韓國嚴惠媛的混雙搶下關局勝利，暴龍隊4比3逆轉7王牌隊。

戴資穎在本季PBL 7度出賽都奪勝，是球隊勝利保證，由於暴龍隊挺進4強，只要最後再過擁有韓國雙打男將李龍大、加拿大華裔女將李文珊領軍的東北勇士，就能完成2連霸，小戴也分享她和防護員王詩婷穿上印度傳統「紗麗」的照片，並拍影片告訴球迷有抽獎活動，只要追蹤暴龍隊官方IG或臉書，並在手機下載「Pepup」應用程式並登錄，就有機會獲得小戴簽名球拍。

(中時 )