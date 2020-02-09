擁有泰、法、新加坡血統的男星桑尼蘇莞門坦諾Sunny， 2018年曾為電影《把哥哥退貨可以嗎》來台宣傳，以渾身喜感、不按牌理出牌的獨特幽默感狂圈粉。在即將於2月14日在台上映的新作《就愛斷捨離》中，Sunny搭檔《模犯生》小琳（茱蒂蒙瓊查容蘇因Aokbab飾），卻被女方不告而別、狠心拋棄，讓他不甘心表示總是演出「被別人甩」的角色。

Sunny在前作《心碎天王》裡被分手，這次在《就愛斷捨離》更是早就被甩掉的前男友，他也分享自己超佛系的感情觀，「我覺得會分手一定有原因，會分開就表示彼此不適合，舊的不去，新的不來」，他強調沒有自我安慰，「一切總會更好的。」

片中Aokbab飾演的女主角小琴藉由丟東西來逃避她不敢面對的回憶，Sunny飾演的阿安則格外珍惜過去、小心翼翼保管收藏，對照出兩種截然不同的性格。Sunny也分享自己對於丟東西的看法，「我很同意電影裡所說的，每樣東西都有回憶，不能說丟就丟。我的房間還挺亂的，因為別人送的東西我捨不得丟，而我自己買的東西，都是我喜歡才買的，沒有實不實用的問題。所以我應該跟男主角是同一派吧。」電影《就愛斷捨離》2月14日全台上映。

Sunny認為分手代表彼此不適合。

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(中時電子報)