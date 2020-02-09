侯友宜訪視烏來老街，關心武漢肺炎疫情對商家生意的影響。（新北市政府提供／王揚傑新北傳真）

新北市長侯友宜今（9）日上午前往烏來地區視察偏鄉口罩實名制販售情形，並走訪烏來老街關心商家生意是否受到武漢肺炎疫情影響；對於因應延後開學致營養午餐蔬菜滯銷一事，侯友宜表示，市府將透過果菜公司拍賣及企業團購等方式，協助農友降低損失。

因應口罩實名制販售政策，新北市烏來、平溪、貢寮、坪林4個偏鄉地區無健保特約藥局，市府特別協調衛生所彈性上班時間，讓民眾購買方便。侯友宜上午視察烏來衛生所販售情形後表示，偏鄉地區口罩販售秩序良好，感謝民眾配合衛生所安排依動線排隊。

烏來老街部分商家向侯友宜反應，中央流行疫情指揮中心公布，武漢包機回台台商安置在「烏來檢疫所」，造成民眾誤會，導致生意減少。對此侯友宜表示，市府對於武漢肺炎的各項防疫作為，不論是就醫、後送或收容安置都做到萬無一失，請民眾不要恐慌，用同理心互相包容、體諒，一起面對武漢肺炎共體時艱、共度難關。

此外，針對延後開學導致營養午餐蔬菜滯銷一事，侯友宜已責成教育局、農業局及果菜公司啟動緊急應變機制，將午餐契作蔬菜的供應量，透過果菜市場建置的有機及產銷履歷專區優先拍賣，並保證價格（有機每公斤35元、產履每公斤25元），協助農友降低損失，拍賣價格差額部分由市府負擔。

(中時 )