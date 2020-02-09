台灣第一部政治劇《國際橋牌社》劇情描述台灣90年代民主化之下的政治角力，其中最受熱議的就是，劇中影射當年李登輝拔郝柏村兵權的精彩鬥爭橋段，許多不清楚過去歷史的年輕觀眾，看完都不敢相信這段精彩故事竟是真實事件。前總統李登輝昨因喝牛奶不慎嗆到，緊急送榮總檢查傳出後，還有《橋牌社》入戲劇迷忍不住說：「八成是被楚長青氣到的！

楊烈在《國際橋牌社》飾演總統黎清波。（friDay影音提供）

楊烈飾演黎清波總統，以及林在培飾演行政院長楚長青，兩位資深演員在劇中明爭暗鬥，演技受觀眾大大肯定，網友直呼「看老演員尬戲好過癮！」、「我是被林在培的演技推坑追劇的」、「台灣真的不缺一流演員」，全新的劇種在台灣萌芽，政治劇這樣的領域意外使資深演員有更大表演空間。

而李前總統送醫消息傳出後，網友還引用劇中「黎清波」總統的台詞「該冒險的時候就要冒險」提醒李登輝總統：「雖然該冒險的時候就要冒險但老人家不要這麼衝啦」。

(中時 )