火腿隊首次隊外熱身賽找上阪神虎，由兩名前甲子園王牌投手藤浪晉太郎對決齋藤佑樹營造話題，兩人都尋求在日職東山再起。而王柏融此戰擔任第三棒、左外野手，不過連2打席都苦吞三振，更吃下藤浪晉太郎送出的唯一K，4局下半便退場休息，連續2戰都沒有表現，懊惱神情寫在臉上。

首局火腿面對藤浪晉太郎，王柏融在1人出局、二壘有人時，面對藤浪刁鑽的157公里內角速球，揮棒落空遭到三振。此球是今日藤浪最快球速，連球評都忍不住讚賞，「是今天最好的一球」。

王柏融第4局面對岩貞祐太，纏鬥到滿球數後，一顆內角偏低球讓他再次揮棒落空三振，王柏融露出懊惱的表情，不滿意自己的表現，下半局就退場休息。連續2天比賽王柏融合計4打席吞3K，另一次則是敲雙殺打，尚未調整好狀態。

藤浪晉太郎主投2局沒被敲任何安打、無失分退場，送出2次四壞球、1次三振。藤浪近年控球走鐘，今日不僅球速到位，控球相較過去觸身球不斷的情況好上許多，好表現讓日媒相當關注。

而火腿手帕王子「齋藤佑樹」同樣先發2局無失分，僅被敲1支安打，送出多達4次三振，表現亮眼。

(中時 )