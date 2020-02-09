美籍旅客鹽水犁蜂炮失聯，新營警15分鐘找到人。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

美籍旅客鹽水犁蜂炮失聯，新營警15分鐘找到人。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

1位來自美國的遊客與外籍友人8日至台南鹽水賞蜂炮，結果因參與活動情緒興奮而飲酒，醉後走失並失去聯絡，其友人9日凌晨3時20分至鹽水分駐所報案，警方立刻加強協尋，15分鐘後順利在南榮科大門口找到該名美國的遊客，讓同行友人十分感謝與讚揚警方的效率。

9日3時20分，2名美籍遊客至鹽水分駐所詢問，是否有位外國人到所尋求協助，偵查隊長葉景興、警員曾玉萍立即上前以英文交談瞭解需求。

原來該2名遊客與另名外籍友人Jimmy從台中搭車至鹽水觀賞蜂炮活動，結果Jimmy因參與活動情緒興奮而飲酒，可能過量醉後走失並失去聯絡，警方立即呼叫線上同仁加強協尋。

15分鐘後，警員顏智郎於南榮科技大學門口發現該位走失的外國人，立即載回分駐所與友人會合，會面後大家相當高興相互擊掌，也對台灣警察積極、熱心服務的工作態度，留下深刻印象。其友人並立即至所外攤販購買熱狗請同仁致謝，並期待明年再至鹽水觀賞蜂炮。

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(中時 )