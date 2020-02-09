中央流行疫情指揮中心今(9)日公布國內新增1例境外移入嚴重特殊傳染性肺炎個案，為2月6日公布北部50多歲夫婦確診病例之密切接觸者 (兒子，20多歲)，亦為與父母出國同遊，該個案無疑似症狀，經衛生單位安排隔離並住院採檢，今檢驗結果陽性。醫院及衛生單位持續進行疫情調查及接觸者追蹤等相關防治工作；截至目前國內共計18名確定病例。

指揮中心統計，今(8)日國內新增71例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報1,470名個案，含18名確診、1,300名排除，餘隔離檢驗中(98名初驗陰性、其餘待檢驗)；除首例有1接觸者確診外，首例及第2、3例之接觸者，皆已解除列管；今日新增1名個案之接觸者追蹤中；其他15名個案接觸者總計444人，累計14人有症狀並已通報（10人陰性已排除、4人檢驗中）。而2月3日晚間自武漢返台的台商團，截至目前為止1人確診，累計6人有症狀並已通報(1人已排除，5人檢驗中)。

依據中國大陸疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，中國大陸全部31省市區(不含港澳特別行政區)累計確診37,198例新型冠狀病毒感染個案，較昨日新增2,656例(湖北單一省分即增加2,147例)；病例中6,188例重症，811例死亡(以湖北省省780例為多)，疑似病例28,942例。另，浙江省個案已為社區感染病例為主。

除台灣之外，國際間累計334例確診病例，分布於26個國家/地區；國際運輸工具（日本鑽石公主號）64例、新加坡40例、泰國32例、香港26例及南韓24例為多；其中2例死亡，分別為菲律賓及香港各1例。全球已有72國實施中國大陸旅遊限制措施。

指揮中心再次呼籲，除了肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口外，須落實一不三要：一「不」，開放空間不用戴口罩；三「要」，一、去醫院看病時要戴口罩，二、慢性病患者要戴口罩，三、出入人多擁擠的地方要戴口罩。相關疑問撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)。

(中時 )