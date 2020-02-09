中央流行疫情指揮中心在14:00記者會說明最新疫情。(圖擷自中時電子報臉書直播)

日本經濟新聞報導，鑽石公主號上由於發生俗稱武漢肺炎的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）肺炎群聚感染，已知至少64人感染。而船上旅客日前一月三十一日有下船在台灣各景點遊玩，指揮中心表示，目前已經完成消毒，並匡列了280名接處者，民眾不必擔憂。

中央流行疫情指揮中心應變官莊人祥表示，針對鑽石公主號行程，昨天已經開專家會議，針對一月三十一日的行程，針對司機、領隊去的特定地點都有去做一番調查，目前匡列280名左右的接觸者，都已經找到對象，會針對這個部分密切調查。

莊人祥表示，只要有任何症狀，都可以打一九二二，協助做就醫，如果不是手上掌握的對象，在這些地點旅遊，有這些症狀可以就醫，請醫師依照症狀治療，如果是流感就給予克流感。

指揮官陳時中也表示，這些景點現在好像變成很危險，是因為當初可能有確診的案例在的時候才很危險，特定密閉空間在消毒一下是好的，現在開放空間一點問題也沒有，「不是說當地已經變成會感染的路線。是當初同時間同地點有接觸自己有可能會有風險」，民眾不必擔心去這些地點就會感染到。

(中時 )