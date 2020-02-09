威士特丹號郵輪4日曾停靠高雄港，部分遊客下船，甚至進市區遊覽，後來傳出船上38人發燒，雖然並未確診武漢肺炎，但仍引起恐慌，網路甚至瘋傳提醒民眾不要去9號碼頭旁的駁二藝術特區；高市文化局9日發布聲明，澄清郵輪停靠點是港務公司管理的棧庫群，並非駁二特區，且駁二多為空曠戶外空間，空氣流通、陽光充足，且各展館均有良好消毒措施，遊客不必太擔心。

媒體報導威士特丹號曾停靠高雄港9號碼頭，為駁二棧貳庫所在地附近，引發民眾誤解，近日網傳呼籲遊客避免前往駁二藝術特區，高市文化局今日趕緊發新聞稿澄清，棧貳庫是港務公司管理，並不在駁二藝術特區範圍內。

文化局強調，因應新型冠狀病毒疫情，駁二藝術特區農曆年前所有工作人員已戴上口罩服務，並每日自主測量體溫，1月31日起更暫停所有戶外市集，各室內展館均提供酒精乾洗手、設置體溫量測站、定期使用稀釋漂白水消毒，也請民眾進室內看展前配合量體溫、戴口罩，廁所也備妥洗手乳，相關自主管理工作均已落實。

文化局並指出，根據衛生局專家評估，駁二藝術特區大多為空曠的戶外空間，空氣流通且病毒在陽光下存活不易，來訪民眾無須過度擔心。

(中時 )