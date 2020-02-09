邱勝翊（王子）、任容萱首次合作的八大新戲《覆活》，預計3月推出，兩人拍攝期與劇組拉車到台中廢棄隧道拍戲，兩人原本想模仿知名韓劇《鬼怪》拿蔥畫面拍照，不料卻留下一張手拿「電蚊拍」的逗趣照。王子回憶，他和任容萱耍威風從隧道走出來，最後擺出酷帥POSE拍照，但現場的真實情況是：「蚊子實在太多，邊走邊出現ㄆ一ㄚㄆ一ㄚㄆ一ㄚ電到蚊蟲的聲音。」

《覆活》隧道戲是男女主角命運牽扯的重要場景，也是故事的開端。劇組在台中找到符合劇情需求的隧道拍攝。任容萱說，因為場景潮濕又陰暗，很多蚊蟲，她跟王子手上各拿一支電蚊拍，隨時保護自己的肉體不被蚊蟲攻擊。王子說，那時除了收工回飯店之外，幾乎都在隧道裡度過，吃飯在隧道、休息也在隧道，但他印象最深刻的事情非「廁所」莫屬了，因為光是從隧道走到鄰近的廁所，來回要將近30幾分鐘。

兩人除了預防會被叮咬，隧道裡面都是石子，任容萱說，走起路來都會歪歪斜斜的，很容易不小心被石子絆到，但是又要在鏡頭下努力走的很平穩，就算腳不小心被絆到，表情還是要維持好情緒。

《覆活》邱勝翊。（八大提供）

另外，在隧道拍攝，架燈、架機器陳設麻煩且複雜，在拍攝前，劇組對這場景的戲份有做足功課，總共要拍攝哪些鏡頭、分鏡全部畫出來，貼在板子上，讓所有工作人員對整體拍攝進度能清楚明瞭。任容萱記得，光是隧道這場戲就有40顆鏡頭，每拍完一顆就會在板子上打勾，在兩天時間拍完每顆鏡頭，看到滿滿的勾勾時，竟然有種殺青的愉悅與成就感。

為符合王子的保鑣身份，以及任容萱律師職業，兩人劇中角色造型幾乎都是穿著正式西裝跟套裝，經常為追查真相有不少奔跑追逐動作戲。王子說，因為西裝是窄版而且很合身，很怕拍到一半衣服會裂掉，尤其在拍完隧道戲結束後，腳上穿的靴子整個爆開，好險劇組服裝師很用心幫忙準備同款皮靴輪替。任容萱因為穿的是矮跟高跟鞋，雖然跑的比較沒那麼辛苦，只是每天等戲或收工後，都在按摩小腿。由於跑步戲實在不少，她為此要跟服裝組說聲辛苦了，「每天脫下戲服都是濕的，流太多汗了，服裝組天天收工後還要清洗我們的衣服啊。」

《覆活》任容萱。（八大提供）

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