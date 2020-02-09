世界衛生組織（WHO）將於本（109）年2月11日至12日在日內瓦就新型冠狀病毒舉行專家會議，外交部今天肯定WHO研議邀請我方參加新型冠狀病毒專家會議，將持續積極爭取完整參與各相關會議與機制。

外交部發言人歐江安表示，我國已向WHO表達我派員與會的強烈意願，目前正與WHO溝通中，我方將持續積極爭取參與相關會議。

她說，近來國際友人強力表達支持臺灣參與WHO的聲浪大增，顯示國際社會對中國武漢肺炎疫情迅速擴散的高度關注，以及認同將臺灣納入全球公衛及防疫體系的急迫性及必要性。

對於WHO研議邀請臺灣以線上方式參與若干相關會議，外交部予以肯定，認為這是一個好的開始，但強調這絕不意謂我方不須繼續爭取以觀察員身分出席世界衛生大會（WHA），以及其他的WHO技術性會議、活動或機制；相反地，這充分顯示臺灣爭取參與WHO訴求的正當性及合理性已獲國際社會普遍認同與支持。

我方籲請WHO正視國際上挺臺的正義之聲，也期待WHO秉持專業，繼續協助臺灣完整參與國際醫衛及防疫體系並作出貢獻。

外交部重申，臺灣必須以定期和機制化的方式，完整、充分地參與WHO所有相關會議、活動及機制，始不致成為全球防疫的漏洞，也才能為國際合作共同對抗疫情危機作出更多貢獻。

(中時 )