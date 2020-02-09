新竹市政府推動的「竹科X」產業園區計畫，科技部近日決定將在竹科X基地打造園區軟體大樓，竹科X園區正式向前邁進新里程碑。（陳育賢攝）

新竹市政府推動的「竹科X」產業園區計畫，科技部近日決定將在竹科X基地打造園區軟體大樓，竹科X園區正式向前邁進新里程碑。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市政府積極推動的竹科X業園區邁進一大步！竹市府與科技部及科學園區管理局近年共同推動「竹科X」產業園區計畫，近日決定將在竹科X基地打造園區軟體大樓，此是繼台肥TFC One大樓順利招商、廠商進駐已超過9成後，竹科X園區也邁進新里程碑。

市府指出，新竹市政府為了替新竹市創造更多的就業機會與人口紅利，不斷創造投資環境吸引企業投資，希望為台灣經濟帶來更大的動能。

而為因應企業界用地需求，市府於2017年起結合科技部、竹科管理局、台肥、中油及產學研各界資源，共同推動包括藝文特區共36公頃土地的「竹科X」產業園區，希望打造下個世代的創新產業園區，一起為台灣新創與科技產業的發展共同努力。

科技部確定興建的新竹科學園區X基地籌設計畫的3棟研發大樓，預計2021年動工，引進產業主要為研發設計、資訊軟體及服務、軟硬整合及智慧相關應用，園區軟體大樓第1棟大樓預計於2024年完工，提供廠商進駐使用，將成為下個世代產業發展的重要里程碑。

(中時 )