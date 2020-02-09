巨人隊在宮崎春訓基地進行隊內紅白戰，陽岱鋼在今年春訓練守一壘後，首度以先發一壘手實戰出賽，守備方面沒有出現問題，不過3打數沒有任何安打，敲出一次雙殺，相較之下一壘的競爭隊友中島宏之則有二壘安打及保送，調整較為順利。

陽岱鋼受到巨人隊新洋砲帕拉（Gerardo Parra）加入的影響，外野位置受到擠壓，再加上近年在巨人先發機會銳減，今年球季在教練建議下多練守一壘，以求增加出賽機會，過去陽岱鋼在高中時期是優秀的游擊手，如今從外野轉戰內野，今日是首次在巨人以一壘手之姿出賽，守備方面沒問題，首局面隊吉川尚輝敲出的一壘平飛球也穩穩接住。

巨人隊一壘位置沒有固定人選，今年有多名選手將要競爭，除了陽岱鋼外，龜井善行、新秀北村拓己等人都在名單內，此外今日白隊與陽岱鋼同樣是先發第五棒、一壘手的中島宏之，今日表現較為亮眼。

中島在第2局敲出二壘安打、5局選到保送上壘，調整上看來較順利；陽岱鋼3打數分別為三壘滾地球、中外野飛球、二壘滾地球形成雙殺，安打尚未開張。

此外同樣可能競爭一壘的大城卓三今日則是捕手身分出賽，他連續2戰繳出猛打賞，陽岱鋼想搶下一壘，除了守備穩定外，還需要展現火力才行。此戰陽岱鋼所屬的紅隊以4比2拿下勝利。

(中時 )