一名女子嫁到高雄，但婚後長期在台中幫母親務農，每月僅回家一次待一週左右，某日回家赫然發現床下有紅色內褲等，不是「自己的」女性用品，且木製雙人床的床桿還斷裂掉落，驚覺老公出軌，於是怒告老公與小三，求償100萬元。橋頭地院認定2人有不正當交往關係，審酌相關條件，判連帶賠償10萬元。

判決書指出，這名嫁到高雄的婦人，婚後為協助母親農事，長期居住台中東勢，每月僅回位於高雄左營的家一次，每次住一週左右。婦人控訴，前年1月返回高雄住家，赫然發現客廳木製雙人床下有女用紅色拖鞋、房間內有女用紅色內褲、浴帽、紅色女用束口袋、髮束、化妝品、米色毛巾、藍色髮刷等非不屬於自己的女用物品。

還在大樓管理櫃台住戶信件中發現不認識女子「小君」（化名）的信用卡帳單，退伍軍人丈夫「阿魯」（化名）否認出軌，她再從手機及臉書揪出這對男女貼臉、親吻等親密照，還在清明節連續假期，跑到阿魯軍校同學墾丁後壁湖家中「雙宿雙飛」。

「阿魯」否認跟「小君」通姦，稱到後壁湖學潛水時兩人分房睡，只是自己患有帶狀皰疹，背部擦不到藥，才請小君幫忙。而木床損壞，是因他體重100多公斤，單腳站上木床就能踩崩床架一側。

不過橋頭地院認定「阿魯」與「小君」關係親密，確實有不正當的往來行為，判決應連帶賠償10萬元。目前此案上訴中。

(中時電子報)