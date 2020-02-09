美國務卿龐培歐美東時間8日在「全美州長協會冬季會議」發表演說，列舉多項有關大陸打壓我國與美國州政府交流的事例，並提醒各州州政府勿因中國經濟利誘，漠視對美國國家安全、經濟及自由的隱憂。外交部今天對龐培歐國務卿的演說中特別提及大陸對台灣的打壓表達誠摯感謝。

外交部 發言人歐江安表示，台灣外交處境艱難，來自中國的打壓也從未停歇，除誘奪我邦交國、阻撓我參與國際組織、迫使各國企業矮化我國名稱外，也無所不用其極干預我與各國地方政府以及人民間的交流。大陸全面性的打壓已引起美國政府高度關切，除助我固邦及支持我參與國際組織外，去年10月間，美國行政部門更致函美國各州州長及財星500大企業，鼓勵與臺灣交流。

她說，外交部感謝美國的支持，台美共享自由、民主、人權、尊重市場機制等核心價值，將持續加強台美各層面的交流與合作，推動台美夥伴關係進一步升級，創造雙贏，並共同維護及提升印太區域的繁榮與和平。

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(中時 )