慈濟大學迅速依規定將校內檢疫宿舍建置完成，並提供給返校的港澳生入住。（慈濟大學提供／張穎齊花蓮傳真）

因應新型冠狀病毒疫情，疾管署規定具陸港澳旅遊史者、含轉機者，應居家檢疫14天。教育部於6日晚間據此指示各大專校院，居家檢疫宿舍需為獨棟一人一室，有獨立衛浴設備，慈濟大學接獲訊息後，迅速依規定將校內檢疫宿舍建置完成，並提供給返校的港澳生入住。

慈大統計，現有29名（含1名休學生）港澳生，預計將有10名港澳生返校入住宿舍（其他同學多已提早返台或校外賃居），因此先行備妥18間檢疫寢室，7日晚間開始已陸續有學生入住，學校也隨即啟動居家檢疫關懷SOP，住宿備品及口罩、酒精棉片等防疫物資，皆已預先放置於房間內。

慈大副校長顏瑞鴻表示，為配合台灣防疫工作，學校防疫準備工作從過年開始就絲毫不鬆懈，為確實掌握學生狀況，有專人與港澳生及外籍生持續連繫，了解學生健康狀況及返台時間，並事先寄送文件及懶人包，提醒同學入台後務必配合進行居家檢疫14天的規定。

慈大表示，在校進行居家檢疫者，學校不會額外再收取任何費用，學生抵校後由專人帶往檢疫宿舍直接入住，對檢疫宿舍的感控更是高規格，除提醒學生每日使用學校提供的稀釋漂白水進行環境消毒外，所有垃圾皆以感染性棄物處理，在送交合格廠商處理前並先以冰櫃冰存。

在居家檢疫期間，無大衛保組護理人員每日會主動致電關心健康狀況，穩定學生情緒，三餐則由學校派送，怕同學晚上肚子餓，還準備了宵夜補充包。8日元宵節也特別準備了應景的湯圓，讓學生就算不能外出也不寂莫，若有其他額外需求，也可提出需求將由專人代為添購及遞送。校外賃居者則由系所及導師協助關懷。

慈大表示，學校預計在25日開學，但宿舍仍依原規畫14日開放，為避免影響課業，日前與外籍學生聯繫時，即已主動提醒同學提早返校並且避免從港澳轉機，搭機時也應做自我健康管理。

(中時 )