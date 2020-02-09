通車祈福典禮上，有位百歲志工阿嬤（前排中間坐輪椅者）也到現場，見證通車的時刻。（張毓翎攝）

退休教師陳秀治（前排右二）為了延續丈夫洪俊雄生前樂於助人的精神，決定捐出積蓄，改善居民交通安全。（張毓翎攝）

嘉義縣長翁章梁（右二）、民雄鄉長何嘉恒（右三）、嘉邑行善團理事長蔡萬華（右四）帶著鄉親一同過橋。（張毓翎攝）

嘉義市嘉邑行善團協助改建的新港嘉76線「俊雄6號橋」，9日舉辦謝土通車祈福典禮，由於既有橋梁不足，影響民眾通行安全，在嘉邑行善團的協助，以及退休教師陳秀治獨立出資下，歷經2個多月時間，於今日正式通車；嘉義縣長翁章梁也到場觀禮，他特別感謝行善團及陳老師，改善往來新港、民雄鄉的行車便利性。

俊雄6號橋前身為寬度僅8公尺的水利會北幹線橋，不僅建造年代久遠，也是道路束縮路段，兩車交會相當吃力，由於這座橋為新港鄉大潭村與民雄鄉西昌村居民來往重要的橋梁，故當地民眾長年希望能拓寬改善，但地方政府苦於無相關改善經費，因此向嘉邑行善團尋求協助。

於是嘉邑行善團同意興建後，請託陳秀治認捐造橋，為了延續丈夫洪俊雄生前樂於助人的精神，因此她決定捐出積蓄，改善居民交通安全，另外，她還以丈夫名字「俊雄」捐橋，「俊雄6號橋」成為夫婦兩人在新港鄉的第2座愛心橋，也是她所捐贈第14座橋。

嘉邑行善團在早上於太保市舉辦仁崙橋、仁佳橋、仁珠橋聯合謝土祈福儀式；翁章梁表示，嘉邑行善團目前在縣內協助改建的橋梁，總共花費將近3億多元，這次新建的俊雄6號橋全長12.5公尺、寬11.7公尺，總經費286萬元，他要向所有投入工作的善心人士及志工朋友致上感謝之意。

(中時 )