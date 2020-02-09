武漢肺炎新增1例 為確診病例的兒子 15:182020/02/09 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中公布國內新增新型冠狀病毒（武漢肺炎）確診病例。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（前排中）、執行官周志浩（前排左）與醫福會執行長王必勝（前排右）召開記者會。（黃世麒攝） 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中公布國內新增新型冠狀病毒（武漢肺炎）確診病例。（黃世麒攝） 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中9日公布1例新型冠狀病毒（武漢肺炎）感染個案，是1名20多歲男性，為2月6日公布北部50多歲夫婦確診病例的兒子，特殊的是該個案無疑似病症，是經隔離住院採檢後呈現陽性反應，是國內第18名確定病例。 (中時 ) #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #病例 #指揮 #個案 #兒子 #武漢 也許您會感興趣 推薦閱讀 新聞早班車》陸確診破2萬例 美專家將幫忙 07:302020/02/05 政治 為何衛福部長少公衛專家？網揭原因 15:472020/02/05 日常 2020武漢風暴》辦公區哪邊最危險？鍾南山點名這一場所 16:252020/02/05 國際 祈求防疫平安 北港朝天宮信眾不減反增 18:142020/02/05 社會 傳播速度快 武漢肺炎恐全球大流行 20:002020/02/05 生活 《基金》危機入市，掌握加碼陸股最佳時機 09:432020/02/06 財經 防疫人神齊下 北港朝天宮擴大延長法會 15:242020/02/06 社會 非洲毫無武漢肺炎確診病例 學者：病毒在寒冷天氣才易傳播 17:552020/02/07 國際 發布武漢肺炎確診假消息 台中男大生遭逮捕 17:502020/02/07 社會 當年SARS沒人戴口罩…現在卻搶到爆 網曝關鍵差異 21:292020/02/08 生活 生活熱門新聞 好市多連這物品都被掃貨 網友：真的無言了 - 生活 去全聯看到這一幕 網嘆：台灣人真的失智了 - 生活 最新評比！台灣醫療保健全球第一 - 生活 艙房多天沒整理！公主號台客爆內幕 - 生活 12生肖本周運勢 他愛情事業夯爆 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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