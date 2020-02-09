中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（前排中）、執行官周志浩（前排左）與醫福會執行長王必勝（前排右）召開記者會。（黃世麒攝）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中公布國內新增新型冠狀病毒（武漢肺炎）確診病例。（黃世麒攝）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中9日公布1例新型冠狀病毒（武漢肺炎）感染個案，是1名20多歲男性，為2月6日公布北部50多歲夫婦確診病例的兒子，特殊的是該個案無疑似病症，是經隔離住院採檢後呈現陽性反應，是國內第18名確定病例。

(中時 )