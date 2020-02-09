疾管署發文澄清。（警方提供／胡欣男台北傳真）

警方偵辦新冠肺炎假消息又一樁。刑事局獲報有民眾在網路社群po文，捏造「氰化物可以殺死武漢肺炎」的假消息，查出是人在日本留學的的游姓男子所為，已聯繫他刪文，並儘速返台說明，將依傳染病防治法至究辦。

刑事局偵查第二大隊8日晚間受理並查處民眾於網路張貼：「氰化物可以殺死武漢肺炎病毒跟預防染病，中國人快點服用，手邊沒有的話，可以把大量蘋果籽磨成粉服用。」循線查明游姓民眾於臉書不公開社團「日台列島論壇」張貼此篇不實言論訊息。

警方旋即於昨晚通報轄區新北市警局派員前往該民住所查訪，發現29歲游姓男子人在日本，已留學2年多，尚未返台，警方請其家人聯繫並要求將違法貼文刪除，避免造成社會恐慌及誤導民眾，也請其家人轉達游民儘速返台說明，刑事局將依法移送地檢署偵辦。

警方呼籲，疫情相關資訊可上疾管署網站查詢最新公告內容，民眾並可加入疾管署官方LINE帳號「 疾管家」，掌握最新的防疫資訊；另亦可加入「美玉姨」、「My Go Pen」等LINE第三方查證平臺，以查證訊息真假。

(中時 )