台灣第一個無症狀感染者出現，中央流行疫情指揮中心今天宣布台灣新增一名確診個案，為2月6日公布北部50多歲由義大利在香港專機夫婦病例的密切接觸者，其二兒子(20多歲)，亦為與父母出國同遊時感染，但直到目前為止，都沒有發燒等任何症狀，指揮中心指揮官陳時中表示，將因此請專家研議，將親密接觸者也列為採檢對象。

衛福部長陳時中表示，第18例個案是在2月6日前往歐洲旅遊的確診夫婦的第2個兒子，由於該家庭已有3人確診，因此醫療人員決定對家中第4人採檢，發現該夫婦的第2子並未有任何症狀，卻也對病毒呈現陽性反應。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，第十八個確診案例，也是在2月6日公布到歐洲自由行的夫婦確診後，因為其中大兒子有狀況，採檢後為陽性，因考量有該家庭三人都確診，因此主動對家中第四人，即二兒子也採檢，最後對病毒也呈陽性，因此將請專家研議，考慮擴大採檢對象。

指揮中心應變官莊人祥表示，該一家四口的老大因有去公司上班，因此匡列的接觸者共11個。至於新確診的這名二兒子接觸者還在調查中。

莊人祥表示，這名第十八例的個案，是台灣第一個無症狀感染者，不僅沒有呼吸道症狀也沒有發燒，但檢驗後發現，其病毒量很高，與其父母相當，但也不排除後續會再出現症狀。

莊人祥表示，現在將請專家盡快研議，是否對於被匡列為密切接觸者也要採驗，目前一天的量能可以採驗830個量能，且早已經超前部署，因此就算增加被採驗者也足夠因應。

(中時電子報)