台灣民眾黨立委賴香伶今日接受電訪表示，工廠為趕製口罩，要求員工加班，但事前必須先經工會同意或勞資協議，且口罩製造業必須為主管機關指定可調整休假之行業別，如果不是，不論員工是否同意加班，恐已有觸法之虞。

近日因武漢肺炎疫情，全台口罩大缺貨，台灣口罩工廠紛紛趕工。有媒體揭露彰化一家口罩製造大廠，有4條生產線被政府徵用，且已連續開工13天，員工幾乎都在加班趕工。

賴香伶指出，依照勞基法第36條第3項「經中央目的事業主管機關同意，且經中央主管機關指定之行業，經工會或勞資協議，使得調整例假。」但口罩製造業是否有被歸類在主管機關指定可調整的行業別，還要再確認，如果沒有，恐有違法之虞。

賴香伶說，政府因應武漢肺炎而發布國家緊急命令徵調物資，目前看來還算符合勞基法第40條「因天災、事變或突發事件，必要時，得停止勞工之假期。」但停休期間的工資，依規定雇主應加倍發給，並於事後補假，這部分有無做到，政府應該主動調查。

賴香伶認為，為避免勞工事後要取得權益主張的要求，相關單位卻置之不理，員工又無處反映，政府現在就應該主動確認，口罩工廠員工加班，其相關程序的合法性。

賴香伶也指出，這次的口罩事件，是因為中央機關下達命令，要求各地口罩工廠趕工，因此權責應是在中央單位，勞動部應該主動確認並請各地主管機關了解狀況，若程序有疏失，應立即糾正。

(中時 )