口罩實名制上路，首次面對週日身分證單雙號都可購買，新北市新莊區藥局開賣前三個小時，聚集大批民眾冒著寒冷低溫，擺放矮凳展開漫長的等候。民眾抱怨，周日不分號碼都可購買，休假卻不能好好休息，特別早起和家人排隊買口罩。

中央氣象局9日發布低溫特報，指受大陸冷氣團影響，北部、東北部氣溫偏低，部分地區出現10度以下氣溫，今天也是口罩實名制上路的一個禮拜天，身分證字號尾數「單雙號」，都可以憑健保卡購買口罩，排隊民眾較往日多，有更多民眾提前三小時穿著厚重外衣、帶著矮凳到場排隊。

林姓民眾無奈抱怨，雖然政府推出實名口罩制，但各區藥局開賣時間不一，每次開賣就會秒殺，周日不分號碼都可購買，他今天休假卻不能好好休息，特別早起和家人排隊買口罩；也有民眾感恩得說，「好險有實名買口罩制度，至少有排有機會買到口罩」。

近來屢有民眾不理性或道聽途說的質疑「藥局暗槓口罩」，藥局藥師回應，藥局為義務性協助販賣口罩，口罩錢全部繳回國庫，藥局沒有賺錢外，還要倒貼包材、人事、水電的費用，且實名制需要透過健保卡，所有販售都有紀錄，藥師無法暗槓，請給藥師多點體諒跟鼓勵，希望大家共體時艱，一起度過難關。

(中時 )