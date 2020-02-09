為防堵新型冠狀病毒疫情在台大爆發，目前政府限制陸港澳入境民眾須進行14天的居家檢疫，但由於居家檢疫的相關文件約需2～3天才會送到里辦公室，恐怕會造成防疫上的空窗期，對此中央流行疫情指揮中心表示，目前正在建置相關資訊系統，可以讓各里里長、里幹事提前取得陸港澳居民的入境資料，最快這幾天就將上線。

中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥表示，凡從陸港澳地區返台的民眾都會在機上填寫健康聲明書，內容均清楚告知入境後必須進行14天的居家檢疫措施，但由於每天從陸港澳返台的民眾約有5、6千人，數量龐大，因此將相關資料交給各里辦公室時，仍需2～3天。

莊人祥說，將加派人力加速居家檢疫民眾的資料填寫，目前也正在準備相關資訊系統，希望能讓民眾一入境就將相關資料紀錄，讓各里長、里幹事能更快取得居家檢疫資料，該系統也預計這幾天就會上線。

(中時 )