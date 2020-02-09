108學年HBL高中籃球聯賽8強賽今天在台北和平籃球館和台北體育館點燃戰火，女子組上季第4名北一女中首場賽事95比47輕取闊別13年重返8強的永平高中，由於武漢肺炎疫情影響，比賽不開放觀眾進場，球員對於少了球迷熱情加油聲有點不習慣。

北一女隊長田定加賽後笑說，第一次打這樣「場面冷清」的HBL比賽，但她身為隊長，努力帶動球隊氣氛，「其實在我們從學校前往球場時，同學就聚集在校門口替我們加油，來到比賽現場，我也告訴隊友想像場邊還是有家人同學替我們加油，大家一起high一點，不過也因為場邊沒有加油聲，真的有種在練球的感覺。」

田定加並說，學校也取消了寒假輔導等校內活動，「整個校園感覺好淒涼，背景就是落葉、搭配有點哀傷的氣氛。」

北一女高一好手宋瑞蓁今天攻下全場最高21分，賽後表示：「真的是沒有觀眾的比賽初體驗，也是挺特別的！雖然感覺像打友誼賽，不過還是有點緊張，一開始上場有點急躁。」

北一女教練駱燕萍指出，球員一開始有點興奮，罰球命中率也偏低，後來經過提醒、冷靜下來才找回節奏。

(中時 )