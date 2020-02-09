全球最美花海之一的台南白河林初埤木棉花道，近日木棉花陸續綻放，木棉花季22日就要開跑，不少遊客趁周末搶先去賞花，發現旁邊的蓮花池出現「滿江紅」奇景，有如上帝調色盤，吸引遊客拍照打卡。

台南市農村再生社區營造協會理事長吳長庚表示，蓮花池上這一大片紅紅黃黃的的植物是蕨類滿江紅，曝曬在陽光下愈久，顏色就會從綠轉黃再轉紅，因此出現滿江紅奇景，南投縣仁愛鄉法治村武界部落濁水溪水面也有類似景色。

因滿江紅體內有藍綠藻共生，能淨化水質，撥開滿江紅覆蓋的水域，可發現水質相對清澈。滿江紅還有固定氮氣功能，可以當綠肥，農民在蓮花池放養蕨類滿江紅，等夏天蓮葉長出水面遮住陽光，滿江紅自然枯萎沉到池底當肥料。

吳長庚表示，他與農民在林初埤木棉花道旁蓮池引進滿江紅水生植物，不僅可淨化水質、當自然有機肥，也希望如上帝調色盤的紅黃綠美景，創造更多地方特色景觀，吸引更多遊客、攝影玩家前來參觀。

(中時 )