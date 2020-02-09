前總統李登輝昨晚昨因喝牛奶意外嗆到，緊急送往台北榮總就醫，幸無大礙，但醫院因李肺炎指數增加，建議留院觀察。對此，李登輝辦公室主任王燕軍今天再度受訪表示，「醫療團隊擔心會變成肺炎，明天會做血液生化相關檢查，才能確定有無轉成肺炎的可能」。

據《中央社》今9日報導，王燕軍說，李登輝今天起床以後的作息、用餐都很正常。昨天嗆到後，醫療團隊非常慎重，昨天檢查發現發炎指數增加，醫療團隊擔心肺部可能輕微發炎，雖然白血球指數沒有增加，但老人醫療不能只看白血球指數，慎重起見繼續留院觀察。

王燕軍進一步指出，李登輝發炎指數增加，但沒有發燒，現在繼續觀察、持續用藥，藥效要2、3天才知道，醫療團隊擔心會變成肺炎，目前持續觀察，觀察的指標包括，呼吸聲、有沒有發燒、有沒有食慾等等。

王燕軍還強調，「明天會做血液生化相關檢查，才能確定有無轉成肺炎的可能」。

王燕軍說，昨晚也有網路消息指李登輝插鼻胃管，這都是不實的傳言，他已對外澄清、駁斥。

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(中時電子報)

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