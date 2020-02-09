武漢肺炎病毒傳播速度快，專家至今仍在摸索其全貌，大陸吉林最新傳出特殊案例，一位女性發燒後首次檢測是陽性，其後連5次檢測竟都是陰性，病毒似乎有相當的「隱匿性」，所幸該女目前已達病癒出院標準。

中央社報導，大陸吉林省梅河口市官方微博通報，該市2月8日新增一位女性確診病例，她於1月21日從武漢搭車先到瀋陽、1月23日抵梅河口市，1月27日出現發燒，1月29日首次病毒核酸檢測結果為陽性，專家會診後定為疑似病例，建議第2次檢測。沒想到第2次檢測結果竟是陰性，因過去沒短期內「由陽轉陰」案例，慎重起見，後續再進檢測，結果連5次都是陰性，至2月7日省級專家會診後才定為確診病例。

中央社報導指，目前該女經住院治療後已接近出院標準。大陸許多在防疫第一線的醫師也認為，目前廣泛使用的病毒核酸檢測，未必能正確驗出新型冠狀病毒，呼籲以CT（電腦斷層掃描）影像做為確診方式。

(中時電子報)