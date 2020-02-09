武漢肺炎疫情蔓延，衝擊中國國家主席習近平的統治威信。有中國的評論者認為疫情的衝擊力僅次於六四，但國外研究中國的權威人士直言習近平會像毛鄧一樣，身居幕後牢牢掌權。

「紐約時報」今天報導，2019新型冠狀病毒引發的肺炎疫情已在中國奪走超過800條人命、數以萬計的人染病。這場凶猛的疫情時值習近平苦於與其他挑戰搏鬥之際─經濟成長放緩、香港大規模示威、台灣的總統與立委選舉民進黨大勝，以及與美國的貿易戰。

北京的政治作家榮劍說：「這對執政黨的合法性是一大震撼，我覺得衝擊程度僅亞於1989年六四事件；習近平對權力的掌控仍無庸置疑，但掌權態度與後果已傷及他的合法性與威望。」

習近平本人也意識到嚴重性，稱疫情「是對中國體制與治理能力的重大考驗」。

為了對抗病毒，習近平將國家第2號領導人、總理李克強推上第一線，負責帶領對抗疫情的領導班子，李克強已到武漢探視過一線的醫生。

相形之下，習近平卻神隱數日。部分分析人士指出，這顯示習近平想讓自己與可能失利且引發眾怒的抗疫戰爭劃清界線；不過，習近平過去加強鞏固權力、貶抑政敵，以致出事時很難找到替罪羔羊。

加州大學聖地牙哥分校研究中國政治的副教授史宗瀚說：「政治上，我想他已發現權力整碗端走是一項缺點，因為當出事或有出事風險時，他就得擔起全部責任。」

紐時認為，若習近平政治上沒把握度過這次危機，後果將難料；他可能會更展現與黨內菁英妥協，或加碼專橫之姿。華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）「費和中國研究項目」專家布蘭契特（Jude Blanchette）說：「習近平的抓權並未放鬆，雖然應對疫情失當會進一步損及他任內威信，但醞釀挑戰他的領導仍難。」

想評估潛在挑戰習近平的不滿程度，也許可透過網路上不斷提及車諾比核災一事。許多人評論仍在中國串流平台播放的影集「核爆家園」，以此為幌子抒發不滿，像是有人藉機寫道「任何時代、任何國家都一樣，就是掩蓋一切」。

英國威爾斯的卡地夫大學（Cardiff University）國際關係學者芮德成科（Sergey Radchenko）對前蘇聯與中國政治的著作頗豐。他表示，車諾比核災發生時，蘇聯已瀕臨瓦解，相較目前中國當局則展現有能力應付、也願祭出空前措施，以強化政權的合法性。

芮德成科將習近平所為與文革後的毛澤東與六四後的鄧小平對照，「他正在做毛澤東與鄧小平面對類似狀況時會做的事：退居幕後但牢牢掌權」。

(中央社)