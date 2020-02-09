苑裡李綜合醫院9日在苑裡鎮社苓里進行C肝篩檢活動。〔謝明俊攝〕

苑裡李綜合醫院9日在苑裡鎮社苓里進行C肝篩檢活動。〔謝明俊攝〕

苗栗縣長徐耀昌等人希望早日將C肝惡名逐出苑裡。〔謝明俊攝〕

苗栗縣苑裡鎮全面C肝篩檢

苗栗縣苑裡鎮社苓里進行C 肝篩檢

苗栗縣苑裡鎮是全台368個鄉鎮市中C肝風險層級最高第7級的5個鄉鎮之一，衛生福利部從2019年開始啟動「2025消滅C肝政策」，苗栗縣政政府衛生局與苑裡李綜合醫院配合政策，從去年起已成功治瘉217人，9日開始依序在全鎮進行全面篩檢工作，期望能將C肝惡名逐出苑裡。

據悉，苑裡鎮被發現是C肝病毒高帶原群，是約在10年前，衛生單位雖未正式做出研究分析苑裡鎮C肝帶原率偏高真正原因，但部分醫政醫療單位認為，可能與早年醫療資源貧乏年代，施藥針頭經常出現重覆共用的狀況有關。並且早年因治療C肝的用藥非常昂貴，一個療程動輒需要上百萬元，後來雖降價至30萬元，但仍非一般民眾所能負擔，因此，許多苑裡鎮民因而不敢就醫篩檢接受治療。

衛生福利部從去年開始推出要在2025年消滅C肝政策，並將C肝治療用藥納入健保幾付，目前C肝可利用新發明的干擾素口服錠來進行治療，全部療程藥費雖仍高達17萬元，但在健保給付的支持下，已讓感染民眾接受治療的意願大增。

由於苑裡全鎮中有9個里，C型肝炎陽性率高達20％以上，為C肝盛行率偏高的區域，苑裡李綜合醫院從108年開始配合衛福部政策，啟動保肝全壘打醫療照護旗艦團隊，透過院方醫師專業醫術精湛診斷、治療，加上肝炎個案管理師每天電話追蹤關懷、地毯式的深入社區進行家訪了解個案的困難，逐案發現問題、協助解決，大大的提高了個案到院就醫治療的比率。

苑裡李綜合醫院自108年起至今年2月6日，C肝治療總人數達217人，治癒率達98％，治療成效良好，為將苑裡鎮C肝高盛行率除名，院方主動與肝病防治學術基金會、苗栗縣政府衛生局等，從2月9日起，以及2月15、16日等時間，分別在苑裡7個里辦理三場次免費C肝篩檢，預計篩檢人數4,000人，篩檢對象為20歲以上的民眾。希望透過篩檢找出陽性個案，早期治療，恢復民眾健康，期望達到消滅C型肝炎的目標，並為鼓勵民眾參與，當天更提供大包山水米。

(中時 )