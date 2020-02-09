苗栗縣政府衛生局代表感謝健保特約藥局的協助。（摘自苗栗市衛生所臉書）

苗栗縣政府衛生局整理縣內120家健保特約藥局及4鄉鎮市衛生所販賣口罩的營業時間，並指出，每位民眾所支付買口罩的10元，為全數繳回國庫，藥局所投入的人力及物品皆為自行吸收，還須面對心急民眾的激動情緒，盼民眾能維持理性。衛生局也呼籲，口罩留給真正需要的人與第一線醫護人員，一起團結防疫。

口罩實名制僅能到健保藥局購買，但苗栗縣南庄鄉、獅潭鄉、泰安鄉、造橋鄉內無健保特約藥局，因此委由4鄉鎮的衛生所販售，周末也無休息提供口罩購買服務。衛生局指出，9日佑安藥局也在假日特別開放民眾購買口罩，售完就休息。

縣府衛生局藥政科長簡素華說明，除4鄉鎮的衛生所假日仍開放購買口罩，部分藥局也熱心取消休息日讓民眾購得口罩，只為讓需要的人能獲得必要物資，另心疼縣內長輩們與民眾在天寒氣候中長時間等待，或大老遠趕赴又已售完情況，因此衛生局統整縣內口罩販售地點時間外，也提醒民眾可先致電藥局詢問，以免撲空，並宣導藥局可以發放號碼牌方式掌控人數。

自實名制起，各家藥局大排長龍，許多民眾排不到破口大罵更引發不少誤會。簡素華表示，各家藥局已投入大量心力時間及物資，還需面對民眾的不滿與激昂情緒，相當不容易，衛生局也會派員第一時間趕抵排解，但仍期盼民眾能保持理性，給藥師多點鼓勵外，並將口罩留給真正需要的人以及第一線醫護人員。

(中時 )