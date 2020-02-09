暫時停靠日本橫濱港的鑽石公主號今（9）日驚傳，船上百人出現發燒等症狀後，日媒報導，今日船上再確診6名病例。公主遊輪今日證實，又有6名賓客確診，確診國籍後續公布。目前確診病例攀升至69人。

統計前4波確診案例共63人，以日本28人最多，接著是美國12人、澳洲7人、加拿大7人、香港3人、台灣1人、大陸1人、紐西蘭1人、菲律賓1人、阿根廷1人、英國1人。今日新增6名確診案例，目前國籍尚不明。

公主郵輪表示，接獲日本衛生當局通知，另新增6名賓客出現新型冠狀病毒陽性反應；而過去2天內則有10位賓客因個人醫療需求（非新型冠狀病毒確診）先行離船並轉至當地醫院進行治療。確診賓客國籍將後續公布。

公主遊輪公司總裁珍史瓦茲（Jan Swartz）表示，鑽石公主號上的賓客及工作人員是全球公主遊輪共同關心的焦點，我們所有人的心都與他們同在；在現階段，日本衛生當局也正全力與我們合作，即時批准各項新的協議，讓我們能夠更快反應及處理這充滿挑戰的情況。

公主遊輪表示，目前日本衛生當局也提供其他藥物協助，公主遊輪也會將這些藥物根據緊急優先順序進行分發，並不斷尋找最有效的方法來協助賓客的身心健康，也為受困擾的賓客安排富有經驗的專業人員提供電話心理諮詢，包含英語和日語雙語顧問，賓客可以直接從艙房內撥打電話諮詢。

艙房內也將每日新增電視節目，並且提供30種語言的報紙選擇。同步也增加電視衛星，並提供50多部電影選擇以及其他娛樂方式。賓客還可以觀看運動健身影片，例如太極拳和瑜伽。

(中時 )