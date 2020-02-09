騰訊傳再延遲復工至24日 16:432020/02/09 工商 譚有勝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸新型肺炎疫情持續，綜合陸媒報導，騰訊行政微信公號通知，原定2月17日返回辦公室的日期再延遲一周，至2月24日始復工。 此前，騰訊指出，若員工在湖北地區或因交通管制等原因，無法返回工作崗位，應該就地安排在家辦公，並進行報備，等待政府解除疫情後，再根據公司指引返回工作崗位。 至於無法遙距辦公的特殊崗位，以另行通知為準，在個人防護措施到位的前提下工作。集團強調，會根據國家疫情變化、相關政策，適時調整機制。 (工商 ) #騰訊 #疫情 #延遲 #復工 #工作崗位 也許您會感興趣 推薦閱讀 習指示統一調度 研發疫苗 04:092020/02/05 焦點新聞 標普：肺炎疫情成亞太地區主權信用關鍵風險 12:452020/02/05 財經 武漢疫情 中研院研究員：7日會進入第二循環 15:222020/02/05 政治 武漢肺炎疫情有救 歐美股市大漲 23:102020/02/05 財經 2月10日復工？各地台商停看聽 04:092020/02/07 焦點新聞 受疫情衝擊 香港巴塞爾藝展宣告取消 11:092020/02/07 生活 人行：對疫情嚴重地區加強金融支持 11:002020/02/07 財經 陸財政部：已安排疫情防控資金667.4億人民幣 11:152020/02/07 財經 「口罩不要買有毒」？無業男散布假訊息遭送辦 17:222020/02/07 社會 協同作戰 砸2870億防控 1.2兆優貸紓困 04:102020/02/08 財經焦點 財經熱門新聞 曾是老謝恩人 這公司股價剩個位數 - 財經 油價恐怖暴跌！沙國減產 殺出攔路虎 - 財經 新晶片砍價洩密…台積電7奈米老大換人 - 財經 上海、深圳全面穩開工 - 財經要聞 - 工商時報 錯失700點大屠殺？驚洩下次貪婪時機 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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