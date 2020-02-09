大陸新型肺炎疫情持續，綜合陸媒報導，騰訊行政微信公號通知，原定2月17日返回辦公室的日期再延遲一周，至2月24日始復工。

此前，騰訊指出，若員工在湖北地區或因交通管制等原因，無法返回工作崗位，應該就地安排在家辦公，並進行報備，等待政府解除疫情後，再根據公司指引返回工作崗位。

至於無法遙距辦公的特殊崗位，以另行通知為準，在個人防護措施到位的前提下工作。集團強調，會根據國家疫情變化、相關政策，適時調整機制。

(工商 )