新世紀獅子會長翁慶發指出，希望獅子會的綿薄之力，能與大家一同守護健康。（戴上容攝）

許多民眾爭相排隊領取消毒水。（戴上容攝）

新冠肺炎疫情擴大，國際獅子會9日上午9時於蘆洲忠義廟前發送3000瓶消毒藥水，吸引上百位民眾排隊領取，同為獅友、新北市議員王威元表示，防疫物資缺乏，希望發送消毒藥水緩解民眾抗疫壓力。

全台皆因新冠肺炎搶購防疫商品，舉凡口罩、酒精等用品都缺貨，國際獅子會與新北市議員王威元於蘆洲忠義廟前聯合共同贈送消毒水，忠義廟前廣場擠滿提領民眾，自備環保塑膠瓶領取的民眾表示，「現在防疫產品有錢也難買到，聽到消息特別帶桶子來裝，近日都待在家裡不敢出門，消毒水拿回家後會把家裡大掃除一番。」。

王威元表示，許多鄉親抱怨排隊還買不到口罩，市售次氯酸水動則數百元，每天使用對民眾也是不小的負擔，因此他號召獅子會好朋友，購買600個消毒錠，而他贊助礦泉水，大家各自出錢出力，聯合送民眾消毒水，消毒水無論用於洗手、擦拭物品等都有很好的殺菌效果，有效預防病毒傳染。

新世紀獅子會長翁慶發指出，台灣醫療進步，只要跟隨政府腳步一定很快能回到正常生活，在防疫關鍵的十字路口，大家都要更謹慎小心，希望獅子會的綿薄之力，能與大家一同守護健康。

(中時 )