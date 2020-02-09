樂天桃猿遠赴日本石垣島與日職羅德隊進行第2場交流賽，「猿氣小子」江國謙臨危受命先發，展現奇兵立大功，主投5局無失分，再加上林立、林承飛雙雙開轟搶分取得領先優勢，不過直到最後一局遭逆轉，9局猿隊發生2次內野失誤，遭羅德以7比6逆轉奪勝，吞下石垣島隊戰7連敗。

江國謙原本以中繼投手之姿出征，因昨日已用6名投手，在黃子鵬因病無法出賽的情況下，臨危受命扛下先發重責，沒想到展現優秀壓制能力，前3局沒被敲任何安打，主投5局僅被敲2支安打、無失分，再加上隊友林智平在第2局的適時安打助猿隊先馳得點，江國謙以勝投候選人之姿退場。

不過猿隊第6局換上新秀投手萬昭清後，遭岡大海伊發2分炮狙擊，換上張喜凱仍止不住羅德，反以2分差落後。下半局羅德同樣更換投手，猿隊趁對手不穩狂送保送時，林智平二壘打先追1分、滿壘時詹智堯保送再擠回追平分。

7局下半林立代打上場，瞄準第一球就出棒，敲出右外野超前陽春炮，同一局林承飛再補上一轟，猿隊以5比3領先。8局上半羅德追回1分，8局下半陳晨威快腿跑出內野安打，帶有1分打點。

9局上半吳丞哲接手投球，不過暴投加上隊友發生2次守備失誤，失掉1分，福田光輝此時敲出關鍵2分打點安打，一棒逆轉成7比6領先桃猿，原本一路領先卻敗在最後一局，桃猿苦吞7連敗。

(中時 )